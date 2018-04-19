Акарицидная обработка началась в краевом центре. Первыми в список дезинсекторов попали парки, скверы и городские бульвары. Спецмашина с работниками дезинфекционной станции сегодня прибыла в парк «Северный». Общая площадь этого места отдыха – 12 гектаров, на большей его части растут деревья, кустарники и трава. Для полной обработки территории потребуется около двух тысяч литров специального раствора. По всему парку расставлено свыше 50 аншлагов с оповещением о дезинсекции, охрана предупреждает посетителей о том, что сегодня от прогулок лучше воздержаться. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Всего этой весной спецслужбам предстоит обработать более 150 территорий общей площадью свыше 570 гектаров. Для безопасности горожан дезинсекторы на Амурском и Уссурийском бульварах работали ночью. «Погода позволила нам уже обработать детский парк имени Гайдара, «Динамо», парк имени Муравьёва-Амурского. В ближайшие дни приступим к работе на кладбищах в Анастасьевке, Матвеевке, на Красной речке и на центральном погосте. Все они в день обработки будут закрыты. При обработке применяем испытанные концентрированные вещества из расчета 100 литров рабочего раствора на гектар. Обработка проводится спецмашиной, а в труднодоступных местах – распылителем», — рассказал главный врач Хабаровской краевой дезинфекционной станции Сергей Ткачёв.

В комитетах по управлению районами составлен список мест массового посещения людей, в него вошли районные скверы, площади и улицы. Их тоже обработают от клещей. Бригады дезинсекторов зайдут и на территории образовательных, культурных учреждений, спортивных стадионов, баз отдыха. Как рассказали в городском управлении здравоохранения, по данным на 15 апреля в травмпункты по поводу присасывания клещей обратился 31 человек, из них 21 взрослый и 10 детей.