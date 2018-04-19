Дефицит городской казны сократился в два раза – работа по взысканию задолженности по налогам принесла результаты. Публичные слушания, на которых финансисты администрации города отчитались за исполнение бюджета 2017 года, прошли в мэрии Хабаровска. Как заявила директор финансового департамента Степанида Черная, в течение всего минувшего года бюджет пришлось корректировать восемь раз: «Менялись плановые показатели по доходам, они возросли на 2 миллиарда 988 миллионов рублей. Средства в казну поступали из вышестоящих бюджетов, также проводилась работа по взысканию недоимки с должников по уплате налогов». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В 2017 году бюджет сохранил социальную направленность – 8 миллиардов 474 миллиона рублей были выделены на зарплаты учителям, приобретение оборудования для школ и детсадов, а также на развитие культуры и спорта. В условиях жесткой экономии почти в два раза удалось сократить муниципальный долг – с 794 миллионов до 400 миллионов рублей. На выполнение всех обязательств, Хабаровску потребовалось 14 миллиардов 863 миллиона рублей.