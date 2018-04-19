На субботник 21 апреля в Хабаровске ждут более 35 тысяч человек. Не лишними будут каждые рабочие руки: объемы необходимых работ – грандиозные. Как уже ранее сообщалось, в первую очередь внимание будет уделено ликвидации несанкционированных свалок. В Хабаровске таких мест было 81, из них на сегодняшний день 46 уже ликвидированы. Освободить от многочисленного мусора и песка, скопившегося за зиму, предстоит всю территорию города, а от хлама – подвалы и чердаки жилых домов. К масштабной генеральной уборке краевого центра управляющие компании «экипировались» полностью: заготовили необходимое количество инвентаря. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Аналогичный «шанцевый инструмент» каждый хабаровчанин, желающий поучаствовать в субботнике, сможет получить и в комитетах по управлению районами города. «У нас, в комитете по управлению Центральным районом, приготовлено 250 лопат и столько же метел, 15 тысяч пар рабочих перчаток и мешков для мусора. В принципе, получить их могут все, кто хочет принять участие в наведении чистоты на улицах района: мы никому не отказываем. Ждем активистов в здании комитета (ул. Фрунзе, 60, кабинет 206)», — рассказал начальник отдела благоустройства комитета Роман Волков. «Работы мы начали с 1 апреля – с момента старта двухмесячника.

Очищаем бесхозные и общественные территории, убираем прибордюрную зону (там после зимы осталась масса песка, использованного для посыпки дорог). Рассчитываем, что навести чистоту в центре города в эту субботу нам помогут около 7 тысяч человек. Фронт работ определен для всех: и для волонтеров, и для предприятий и организаций, работающих на территории района, – их руководители получили на этот счет письменные обращения», — сказал он. Планируется, что в день субботника убирать город выйдут более 35 тысяч горожан. «Апрельский и майский субботники – традиционная кульминация всех мероприятий, проводимых в ходе двухмесячника по санитарной очистке.

Надеюсь, что жители Хабаровска дружно выйдут навести чистоту на жилмассивах и территориях предприятий, на которых трудятся. Рассчитываем мы и на помощь молодежи – студентов и школьников. Уважаемые хабаровчане, наш город – наш дом, и его необходимо привести в порядок! Быстрее и лучше мы сделаем это совместными усилиями, чтобы День Победы дальневосточная столица встретила красивой. Уже сделано многое: одного мусора с городских улиц вывезли более 300 тонн, но предстоит сделать еще больше», — сказал и.о. мэра Хабаровска Сергей Кравчук. Стоит отметить, что в день проведения субботника, более 400 машин будут вывозить наполненные мешки с городских улиц и из дворов. Мусор будет принимать МПС «Северная».