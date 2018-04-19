Вячеслав Шпорт провел прием граждан по личным вопросам

По поручению главы государства Губернатор края Вячеслав Шпорт провел прием граждан. Встреча состоялась в приемной Президента РФ в Хабаровске.

На встречу с главой региона пришли несколько человек. Вопрос жительницы Хабаровска, у которой родственники проживают в районе им. Полины Осипенко, касался перспектив развития первичной медицины в северных территориях края, организации экстренной помощи в случае болезней органов кровообращения. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Губернатор рассказал, что этому направлению уделяется большое внимание. Медицинская помощь в экстренных случаях для жителей северных районов оказывается в Комсомольске-на-Амуре на базе двух городских больниц №7 и №2. Для увеличения охвата принято решение расширить возможности больницы №2, организовав на ее базе сосудистый центр.

Для этого краевые власти планируют закупить ангиографическую установку. Это один из главных инструментов кардиохирургов, который позволяет определить состояние системы кровообращения. Кроме того, по поручению Губернатора, в конце 2018 года рядом с медицинским учреждением должно завершиться строительство вертолетной площадки.

«Эффективность лечения при инфарктах и инсультах напрямую зависит от времени, которое уходит на госпитализацию. Соблюдая правило «золотого часа» врачи спасают тысячи жизней. Поэтому мы так много внимания уделяем развитию санитарной авиации и телемедицины, строительству современных учреждений здравоохранения», — сказал Вячеслав Шпорт.

На прием к Губернатору также пришла жительница города Бикин. Она попросила главу региона оказать содействие в предоставлении ей жилплощади как сироте. Решение суда по этому вопросу уже есть, однако строительство жилья в Бикине в рамках специальных программ на 2018 год не предусмотрено.

Квартиры в новостройке есть в поселке Переяславка района имени Лазо, где женщине могут в кратчайшие сроки выделить квартиру. После вынесения Центральным районным судом Хабаровска соответствующего решения заявительница сможет отпраздновать новоселье.

Еще одним участником приема стала жительница микрорайона Волочаевский городок в Хабаровске. Она обратилась к Губернатору с просьбой о строительстве новой школы. Потребность в этом большая, так как учреждение образования по месту прописки не может принять всех детей.

По словам Губернатора края, решение о строительстве школы на 800 мест уже принято. Сегодня ведутся проектные работы. Объект планируется сдать в 2020 году.

«Социальная инфраструктура – важнейшая составляющая новых микрорайонов. И мы активно решаем с федеральным центром вопросы, связанные с выделением финансирования, вкладываем свои средства. Совсем недавно современнейшая школа появилась в микрорайоне «Ореховая сопка», запланировано строительство других объектов», — сказал Губернатор края.