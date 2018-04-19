В Хабаровском крае прошел День китайского инвестора

Перспективные проекты между Россией и КНР обсудили сегодня в Хабаровске в рамках Дня китайского инвестора.

Участие в бизнес-диалоге принял вице-премьер Правительства РФ Юрий Трутнев, представители аппарата полпреда Президента РФ на Дальнем Востоке, Минвостокрзвития РФ, а также главы дальневосточных территорий, в том числе Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

С представителями китайских компаний обсуждались проекты в сфере логистики, медицины, сельского хозяйства, транспорта, глубокой переработки древесины и др.

Ряд бизнес-идей планируется реализовать в Хабаровском крае. В частности, состоялась встреча Юрия Трутнева и Вячеслава Шпорта с вице-президентом по инвестициям компании «Яньтай Джерех Групп» (Yantai Jereh Group) Гао Сяосэнем. Компания специализируется на производстве нефтегазового оборудования, экспорте и импорте продукции.

Стороны обсудили проект строительства мощностей сжатия газа по новейшей технологии CNG (Compressed Liquid Gas) в порту Советская Гавань. Продукцию планируется поставлять в Китай.

Инвестор готов построить в порту необходимую инфраструктуру.

Юрий Трутнев обратил внимание китайских бизнесменов на вопрос обеспеченности сырьем для такого рода производства.

«Я предложил китайской стороне выйти на компанию НОВАТЭК, которая реализует проекты по перевалке сжиженного природного газа. Здесь возможно объединение усилий при создании современного хаба. Кроме того, если мы говорим о газопереработке, теоретически, еще одним партнером может выступить Национальная Химическая Группа», — отметил Юрий Трутнев.

Кроме того, на встрече с генеральным директором компании «Бэйджин Чжунлянь Жуйхуа Нью Энерджи Технолоджис» Чэнь Цзянем обсуждались перспективы создания сети заводов по переработке отходов лесной промышленности и производству пеллет. Мощности компания планирует разместить как в Хабаровском крае, так и в соседнем Приморье. Это наиболее подходящие для реализации проекта регионы, которые располагают необходимым количеством сырья.

Планируемая мощность — 100 тыс. тонн продукции в год. Основными рынками сбыта будут Китай и Южная Корея. Инвестиции в каждый завод оцениваются

в 30 млн юаней.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт положительно охарактеризовал итоги переговоров. По его словам, краевые власти готовы оказать максимальное содействие китайским инвесторам.

«На сегодняшний день в крае производится около 240 тыс. тонн пеллет в год, к 2020 году с нашими производителями планируем выйти на объем 560 тыс. тонн. Приход новых игроков вне сомнений пойдет на пользу нашему лесоперерабатывающему комплексу, создаст конкуренцию. Мы открыты для новых совместных проектов. Китайским коллегам готовы порекомендовать надежных российских бизнес-партнеров, которые обеспечат новые производства сырьем», — сказал Вячеслав Шпорт.

По словам Юрия Трутнева, бизнес-диалог показал, что партнерские отношения между Россией и КНР развиваются, а китайский бизнес от стадии обсуждения постепенно переходит к реализации намеченных планов.

«Мы хорошо поработали. И я с уверенностью могу сказать, что набран хороший пул проектов, реализация которых позволит укрепить наши партнерские отношения. Хорошие перспективы открываются в связи с реализацией совместных деревоперерабатывающих проектов. Это наш неоспоримый приоритет. Со своей стороны мы готовы оказать содействие инвесторам как с точки зрения совершенствования законодательства, так и в области практической реализации проектов», — сказал Юрий Трутнев.