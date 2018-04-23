128 миллионов рублей потратят на ремонт автодорог в Хабаровском районе

В этом году на ремонт автомобильных дорог в Хабаровском районе края будет направлено 128 млн рублей. Это в два раза больше, чем годом ранее. Увеличение финансирования стало возможным благодаря участию муниципального образования в федеральном приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги» (БКД). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как отметили в министерстве промышленности и транспорта края, в 2018 году в план БКД внесено 95 объектов, из них 26 планируется отремонтировать в селах Ильинка, Некрасовка, Ракитное, Гаровка-1, Матвеевка и Тополево. Также реконструкцию ожидают участки: «с. Некрасовка – с. Вишневка (дачи)» и «8 км федеральной трассы «Восток»– поселок им. Горького». Основные работы запланированы на май–август, две подрядные организации уже приступили к ремонту.

Напомним, на реализацию федерального приоритетного проекта в Хабаровском крае в 2018 году выделят почти 1,8 млрд рублей, из них 730 млн рублей направит федеральный центр. На эти деньги отремонтируют почти 115 км автодорог. До 2025 года в Хабаровской городской агломерации в нормативное состояние планируют привести 579 км дорог.