Первый краевой фестиваль территориального общественного самоуправления прошел в Хабаровске

В минувшие выходные в Хабаровске состоялся первый краевой фестиваль территориального общественного самоуправления. На площадке Дома культуры Хабаровского района собрались представители органов исполнительной власти региона и местного самоуправления, активисты ТОС, а также инициативные жители муниципальных районов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Участники мероприятия в форме открытого диалога обсудили проблемы и перспективы развития территориального общественного самоуправления в регионе, меры его государственной поддержки. Также состоялась презентация лучших практик ТОС и награждение организаций, успешно реализовавших свои инициативы в 2017 году. Активисты поделились собственным опытом реализации проектов, направленных на повышение качества жизни населения.

К примеру, на сумму гранта представители ТОС «Надежда» создали детский парк в селе Оренбургское Бикинского района. Из краевого бюджета объединение граждан получило около 100 тысяч рублей. Общими усилиями активисты установили спортивный комплекс, беседку, разбили цветники, установили теннисные столы. В планах – дальнейшее благоустройство территории. ТОС «Фортуна» из села Лермонтовка на краевой грант в размере 60 тысяч рублей завершило строительство хоккейной коробки. Сумма привлеченных средств граждан составила 233,5 тысяч рублей. Представители ТОС «Заозерье» из Хабаровского района получили финансовую поддержку из краевого бюджета на обустройство парковой зоны в центре села.

Завершился краевой фестиваль ТОС субботником. Активисты высадили 20 кустарников возле Дома культуры Хабаровского района.

«Территориальное общественное самоуправление является одним из видов проявления гражданами активной позиции по осу­ществ­ле­нию соб­ствен­ных ини­ци­а­тив, направленных на по­вы­ше­ние уров­ня и ка­че­ства жиз­ни на­се­ле­ния на сво­ей тер­ри­то­рии. Сегодня мы видим положительную динамику развития таких объединений граждан. Губернатором края уже дважды принималось решение об увеличении средств на финансирование проектов», — отметил министр внутренней политики и информации края Сергей Комаров.

Он напомнил, что в 2018 году общая сумма краевых грантов на развитие территориального общественного самоуправления увеличена до 75 млн рублей.

На сегодняшний день на территории Хабаровского края образовано 345 ТОС. Из них наибольшее количество действует в Хабаровском районе – 68, районе имени Лазо – 54, Комсомольском районе – 32 и Ванинском и Советско-Гаванском районах – по 23. В рамках конкурса проектов ТОС за последние два года в регионе было реализовано более 60 инициатив граждан. В основном, проекты направлены на строительство детских площадок, благоустройство территории, установку спортивных объектов, реконструкцию памятников, восстановление скверов и колодцев, организацию освещения и водоотведения.

С начала 2018 года уже проведен первый конкурс среди лучших проектов ТОС. По итогам финансовую поддержку получила 81 инициатива граждан на общую сумму 25 млн рублей. Второй конкурс планируется провести в августе. Прием документов начнется в июне. На реализацию проектов из краевого бюджета будет выделено около 50 млн рублей.