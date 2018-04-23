700 тонн краски произвел резидент ТОР

Свыше 700 тонн лакокрасочной продукции произвел за год резидент ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» компания «Бигэ». Об этом сообщил генеральный директор ООО «Бигэ» Андрей Неустроев.

«На сегодняшний день работает первая очередь проекта, ведется производство лакокрасочной продукции, проектная мощность производства составляет до 10 тонн лакокрасочных изделий в день. Всего выпущено около 700 тонн продукции», – уточнил Андрей Неустроев.

По словам гендиректора компании-резидента, в создание нового завода инвестором было вложено 32 млн рублей. На предприятии уже работает 18 человек. Компания «Бигэ» делает ставку на разработку инновационной продукции, разрабатывая новые рецептуры лакокрасочных изделий.

«У завода есть собственная лаборатория, в которой разрабатывается новая рецептура и тестируется продукция на качество по 11 параметрам. Мы уже получили патент на теплоизоляционную краску. Сейчас еще два патента находятся на рассмотрении. Мы разработали новую теплоизоляционную краску для металла и декоративную теплоизоляционную штукатурку», — рассказала Людмила Попова, главный технолог компании.

«Инвестор приступил к строительству нового завода в феврале 2016 года. В апреле 2017 года было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию», – прокомментировал генеральный директор управляющей компании ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» Дмитрий Борисов.

Напомним, территория опережающего развития «Индустриальный парк «Кангалассы» создана постановлением Правительства РФ №877 от 21 августа 2015 года. В настоящее время резидентами ТОР «ИП «Кангалассы» являются 12 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций более 2 млрд рублей, планируется создать 227 рабочих мест.

ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» представляет собой многопрофильную производственную и бизнес-площадку. Корпорация развития Дальнего Востока совместно с Правительством Республики Саха (Якутия) и администрацией городского округа «город Якутск» ведут работы по созданию инженерно-транспортной инфраструктуры на производственных площадках данной ТОР.