Хабаровчане бьют собственные рекорды по массовости участия в субботниках. В минувшую субботу «прогенералить» Хабаровск вышли почти 44 тысячи его жителей (в апрельский субботник прошлого года в традиционной весенней уборке поучаствовало более 40 тысяч человек). В их числе – представители общественности, предприятий и организаций, воинских частей, учебных заведений. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В помощь горожанам на улицы дальневосточной столицы выдвинулась 541 единица техники, часть из которой вела ямочный ремонт: отремонтировано свыше 4,5 тысячи квадратных метров дорожного покрытия. Трудовой десант действовал ударно: отремонтировано 26 детских и спортивных площадок, а также 13 – контейнерных; вычищено более 1200 тысяч квадратных метров газонов, 44 площади и сквера, 1547 дворов и 130 бесхозных территорий; ликвидировано 46 несанкционированных свалок.

Во время субботника обновился и зеленый наряд Хабаровска: в поселке имени Горького было высажено 36 молодых сосен. Участие в закладке аллеи в районе местного Дома культуры принял мэр города Александр Соколов. «Много сделано в этот день и много работ предстоит провести после него. Особое внимание – уборке несанкционированных свалок. Говоря об их происхождении, я каждый раз подчеркиваю, что их сотворили, конечно же, не хабаровчане: это люди из других городов и стран приехали и свалили у нас этот мусор», — улыбнулся градоначальник. — Помимо уборки, обязательно продолжим высадку деревьев – посадим более трех тысяч.

Ведем работы по ремонту дорог: уложено уже более 5 тысяч тонн асфальта. Конечно, сложно в этот период автомобилистам, но я прошу их потерпеть. Мы быстро сделаем все необходимое в центре и двинемся к окраинам», — сказал Александр Соколов. Он искренне поблагодарил всех горожан за участие в субботнике 21 апреля и предложил всем так же дружно выйти на следующий, который состоится 19 мая – в канун 160-го дня рождения Хабаровска.