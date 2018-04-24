Дома по улице Александровской рабочие и техника спасают при помощи сланца. Вот уже несколько дней с самого утра и до позднего вечера самосвалы разгружаются под окнами жилых домов. За день от карьера, который расположен в селе Ильинка, до улицы Александровской водители грузовиков успевают сделать по несколько рейсов. «Мы уже отсыпали склон оврага возле двух домов, осталось отсыпать еще возле двух домов, грунт выравниваем при помощи экскаватора», — рассказывает директор подрядной организации Роман Апоян. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

На Александровскую доставлено уже более восьми тысяч кубометров грунта, одна-ко до конца месяца, чтобы полностью отсыпать и укрепить откосы канавы протяженностью около 400 метров, грунта потребуется почти в три раза больше. «На следующей неделе займемся ручьем, воды в нем сейчас очень мало, так что без труда вернем природный во-доток в прежнее русло, которое пролегает вдали от домов», — продолжает Роман Апоян, об-ходя кучи сваленного грунта вдоль оврага.

В местах, где уже сформирован склон, его ширина достигает 8 метров. «Согласно проекту, после того, как будет завезено необходимое количество грунта, строители укрепят откосы, засыплют их плодородным слоем и засеют газонной травой»,- поделился дальнейшими планами начальник отдела департамента архитектуры, строительства и земле-пользования Хабаровска Евгений Гончаров. Также подрядной организации предстоит восстановить тротуар возле двухэтажных домов №№ 41, 43, 45, 47. Предварительная стоимость всех работ оценивается в 15 миллионов рублей.