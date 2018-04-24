Памятник архитектуры в Хабаровске ушел «с молотка» за рубль. Главное условие торгов: объект должен быть возрожден новым владельцем в первозданном виде. Речь идет о бывшем детском санатории (улица Санаторная, 17а). Многим хабаровчанам он известен как «дача купца Богданова». На днях старинный особняк (здание, представляющее историческую ценность и являющееся памятником архитектуры) и земельный участок площадью около 5 тысяч квадратных метров обрели нового владельца. Поиски желающих сделать это приобретение длились три года: слишком велики груз ответственности и затраты на реставрацию. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Новостью поделилась начальник отдела приватизации и аренды имущества департамента муниципальной собственности городской администрации Лариса Распопова. «Три года мы работали с этим объектом. Он – очень «сложный», требовал особого внимания к себе и подготовки большого объема документации, так как здание является памятником архитектуры и числится в «Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». К тому же, купеческой даче необходимы большие восстановительные работы.

Неоднократно за эти годы мы объявляли аукционы по продаже данного лота, не раз снижали стартовую цену, однако – безрезультатно: желающих купить его так и не находилось. И только в апреле, в ходе аукциона имение Богданова с прилегающей территорией обрело нового владельца. Покупку отважился сделать один из хабаровских предпринимателей. Сам дом они приобрел всего за 1 рубль, так как строение находится в неудовлетворительном состоянии, а вот за земельный участок, на котором оно расположено, новый владелец заплатил более 5 миллионов рублей.

Сегодня мы подписали с ним договор купли-продажи», — сообщила она. Согласно российскому законодательству, в обязанности новоиспеченному «купцу» вменяется проведение полного восстановления культурно значимого объекта. Он уже подписал охранное обязательство. Администрацией города ему передан подробнейший эскизный проект восстановительных работ. В нем полностью отражен и детально описан первоначальный исторический облик здания (вплоть до цвета штукатурки). В конце реставрационных работ оно должно будет пробрести именно такой внешний вид.

По самым скромных подсчетам, восстановительные работы займут не менее трех лет и будут вестись в тесном взаимодействии с краевым отделом по охране памятников. Владелец намеревается использовать обновленный особняк в качестве «Дома торжеств». Стоит отметить, что еще 66 объектов муниципальной собственности в Хабаровске до конца года готовятся уйти «с молотка».

За них планируется выручить около трехсот миллионов рублей. Все это – помещения разной площади и назначения. «На сегодняшний день реализовано уже 15 объектов из этого перечня. В том числе и дача купца Богданова», — сказала Лариса Распопова и напомнила, что согласно Федеральному закону № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления», муниципалитет обязан провести отчуждение имущества, которое не соответствует деятельности органов местного самоуправления, его структур и учреждений. Во исполнение этого закона в Хабаровске разработана и реализуется программа приватизации муниципального непрофильного имущества, согласно которой на аукционы выставляются различные объекты во всех районах города.

В первую очередь, это различные торговые и административные помещения. Приобрести любые непрофильные муниципальные объекты, выставляемые мэрией на продажу, может любое юридическое или физическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации.