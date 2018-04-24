Этим летом в Хабаровске будет на условиях софинансирования восстановлено более 80 дворов. О реализации программы благоустройства с привлечением муниципальных грантов на заседании городской думы депутатам рассказал начальник управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Александр Андрюшин. Окончательные итоги конкурса на соискание грантовой поддержки комиссия подведет только 10 мая, однако уже сейчас специалисты говорят, что во дворах будет установлено рекордное количество детских и спортивных площадок – более 55. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Кроме того, в последние годы все больше собственников жилья хотят вложить деньги в ремонт собственного двора. «В этом году как никогда высок процент софинансирования собственниками. К нам поступило 20 заявок, в которых доля средств жителей составляет более 50 процентов. 93 предложения, где собственники готовы оплатить 40 процентов затрат от реализации проекта.

Так что конкуренция большая», — отметил Александр Андрюшин. По условиям конкурса доля средств муниципального гранта не может превышать 66 процентов от общей стоимости ремонта. Победители смогут получить деньги на благоустройство дворов, установку в них малых архитектурных форм, а также на приобретение и монтаж заглубленных мусорных контейнеров. На реализацию данной программы из городского бюджета выделено 36,5 миллиона рублей. Максимальный размер гранта – один миллион рублей на благоустройство двора, 500 тысяч рублей – на установку малых архитектурных форм или заглубленного мусорного контейнера. Всего в этом году на конкурс было подано 129 заявок.