В Хабаровске стартовал сезон массовой высадки деревьев. Работники хабаровского МБУ «Горзеленстрой» взяли лопаты наперевес. Весной во всех районах города им предстоит высадить более трех тысяч деревьев и кустарников. Во время осенних – столько же. Новую «прописку» получат липы, рябины, спиреи, барбарисы, неприхотливые и устойчивые вязы, клены, ясени, дубы, маньчжурские орехи, лиственницы, сосны, ели, березы, амурские бархаты, а также саженцы других лиственных и хвойных пород деревьев, выращенные в питомнике предприятия. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Всем «новоселам» горзеленстроевцы обеспечат достойный уход и регулярный полив. Сегодня десант озеленителей высадился в районе военного аэродрома. В сквере «Восточный», разбитом близ памятника фронтовому истребителю-бомбардировщику Су-7Б. В течение двух дней здесь будут посажены 245 деревьев: 50 крупных лиственниц, 15 елей, 30 рябин, 50 саженцев боярышника, полсотни дубов, 40 ясеней и 10 кустов сирени. Как рассказала начальник участка зеленого строительства «Горзеленстроя» Екатерина Бакулева, все деревья – крепкие, с хорошим земляным комом и корневой системой, что дает хорошие перспективы на приживаемость растений на новом месте.

Как отметила Бакулева, работы кипят уже не первый день: взамен старых, отживших свое, привычных всем тополей, вырубленных зимой, по улицам Муравьева-Амурского и Карла Маркса уже высажены их серебристые «заместители». «Это – крупномерные деревья. Саженцы достаточно взрослые. Серебристый тополь хорошо принимается и растет, живет долго, имеет пышную крону и красивую листву. Также большие работы по древонасаждению – по три сотни (а то и больше) деревьев на улицу – пройдут в ближайшее время на улицах Горького, Калинина, Льва Толстого, Гоголя, Автобусной, Восточном шоссе, в сквере имени Горького», — сказала она. Напомним также, что этой весной свое место на клумбах, в цветниках и мобильных конструкциях займут 700 тысяч цветов, выращенных МБУ «Горзеленстрой».