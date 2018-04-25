Вячеслав Шпорт: Принято решение о поэтапной индексации социальных выплат и пособий

Сегодня Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт выступает с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательной Думы края. Глава региона представил итоги работы за 5 лет в связи с тем, что в этом году истекают полномочия действующего Правительства края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Одним из основных результатов, по словам главы региона, стало безусловное исполнение социальных мандатов, несмотря на непростую ситуацию в экономике. Сегодня в регионе каждый третий житель получает различные выплаты.

«Ситуация с доходной частью бюджета непростая. Но, учитывая, что экономические показатели все же подрастают, Правительство края приняло решение о поэтапной индексации социальных выплат и пособий. Для начала, подготовлено постановление об индексации ежемесячной денежной выплаты на проезд в общественном транспорте. Размер индексации составит 10%. С 1 мая начинается навигация по речным перевозкам. Принято решение стоимость проезда не увеличивать. Будем двигаться и по другим выплатам», — подчеркнул Губернатор края.

Большое внимание Вячеслав Шпорт уделил выполнению «майских» указов Президента России. Всего по указам установлено 43 индикатора, при этом основную часть — 38 показателей — требовалось реализовать в период 2012-2018 годов. На эти цели было направлено более 161 млрд. рублей бюджетных средств.

В числе задач, которые удалось решить – обеспечение мест в дошкольных учреждениях для детей с 3 лет. Сегодня по инициативе Президента добавляется «ясельная» составляющая. Утверждена программа строительства 6 детских садов с ясельными группами.

Край активно включился в реализацию федерального проекта по ликвидации второй смены в школах. В жёсткие сроки в 2017 году построена новая школа в микрорайоне «Ореховая сопка» Хабаровска на 800 новых учебных мест. В 2018 – 2019 годах будут построены школы в селе Найхин Нанайского района и в Волочаевском городке Хабаровска.

Другой приоритет в рамках указов — создание мощной инфраструктуры системы предоставления государственных услуг. Сегодня жители края могут легко их получить как в электронном виде, так и через многофункциональные центры. При этом спрос на услуги возрастает: за 2017 год он увеличился в 1,5 раза. Вячеслав Шпорт сообщил, что подписал распоряжение о создании дополнительно 130 мест в МФЦ.

Вячеслав Шпорт также остановился на развертывании цифровых каналов связи. В крае 251 населенный пункт получил доступ к сети Интернет. Там проживает 92 % населения. Кроме того, в регионе продолжается программа «500+». Речь идет об обеспечении широкополосным доступом к сети Интернет населенные пункты с числом жителей более 500 человек. Уже в прошлом году по этой программе открыт доступ к скоростному Интернету в 18 населенных пунктах, в которых проживает 21 тыс. человек. До конца 2019 года планируется подключить еще 28 поселений.