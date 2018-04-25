Цифровое телевидение доступно в 290 населенных пунктах края

На территории Хабаровского края успешно внедряется цифровое телевидение. Мероприятия федеральной программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы» и ее целевые показатели исполнены на 100 процентов. Доступ к современному сигналу в стандарте DVB-T2 получили 97,7% жителей края в 290 населенных пунктах. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Главная задача федеральной целевой про граммы — устранение информационного неравенства между жителями крупных городов и маленьких населенных пунктов. После запуска цифрового телевидения, жители края убедились в том, что качество картинки и звука на их телевизорах существенно улучшилось. Ожидается, что после отключения аналогового вещания федеральных каналов, в регионе будет запущен второй мультиплекс», — отметил заместитель министра информационных технологий и связи края Дмитрий Стремилов.

Напомним, Хабаровский край получил доступ к цифровому телевидению одним из первых в стране. Передатчики в стандарте DVB-T были запущены в 2009 году. В ходе реализации федеральной программы в регионе построено 93 объекта цифрового эфирного телевизионного вещания (ЦЭТВ). Именно они обеспечивают возможность приема пакета программ первого цифрового мультиплекса — 10 телеканалов, перечень которых был определен Указом Президента России в 2009 году. Это «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург – Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр-Москва».

Отметим, что вторая десятка обязательных общедоступных телеканалов была сформирована по результатам заседаний Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию. Этот мультиплекс включает «REN-TV2», «Спас», «Первый развлекательный СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Звезда», «Пятница», «МИР», «ТНТ», «Муз ТВ» и будет доступен после 2019 года.

В министерстве подчеркнули, что для приема цифрового сигнала требуется оснащение телевизора модулем DVB-T2. Они устанавливаются практически на все телевизоры, которые сегодня имеются в продаже. Второй вариант — использование специализированых ТВ приставок с поддержкой формата.