Роль общественности в реализации антикоррупционной политики обсудили в Правительстве региона

Вопросы участия институтов гражданского общества в реализации антикоррупционной политики на территории Хабаровского края обсудили в Правительстве региона. На заседание круглого стола были приглашены представители органов исполнительной власти, прокуратуры, общественных организаций, высших учебных заведений, политических партий. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По данным Общественной палаты Хабаровского края за последние три года почти вдвое выросла обеспокоенность населения проблемой коррупции. Вместе с тем, сегодня жители края сами могут принимать участие в формировании и реализации мер антикоррупционной политики. Для этого в регионе принимаются все необходимые меры. Так, представители общественности входят в краевые, районные и городские комиссии по координации работы по противодействию коррупции и могут участвовать в проведении независимой антикоррупционной экспертизы.

«С 2013 года в регионе действуют специальные интернет-ресурсы «Голос 27» и «Открытый регион», на которых граждане могут в онлайн-режиме сообщить о нарушениях правопорядка и фактах коррупции, оценить эффективность деятельности руководителей городских округов и муниципальных районов края. Кроме того, в крае реализуется проект «За честные закупки», проводятся «горячие» линии по вопросам противодействия коррупции в органах исполнительной власти и местного самоуправления, организуются публичные слушания по проектам значимых нормативных актов», — отметил заместитель начальника управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений главного управления по вопросам безопасности Губернатора и Правительства края Максим Гринев.

Он также сообщил, что в этом году в регионе планируется в тестовом режиме запустить систему экстренного оповещения о контрольно-надзорных проверках «Набат». С помощью мобильного приложения для смартфонов бизнесмены могут сообщить о фактах административного давления, незаконных проверках и возможных правонарушениях со стороны контрольных органов.

Участники заседания круглого стола отметили высокую роль общественности в противодействии коррупции и обозначили важность работы по правовому просвещению жителей края.

«Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению – одна из основных задач власти, гражданского общества и органов надзора. Общественность должна активнее включаться в реализацию антикоррупционной политики края и вносить свой вклад в обеспечение прозрачности деятельности органов государственной власти, повышать информированность населения», — отметил председатель Общественной палаты Хабаровского края Юрий Плесовских.

Напомним, в Национальной стратегии противодействия коррупции общественный контроль определен в качестве превентивных мер по профилактике коррупции.