В топливно-энергетический комплекс края в этом году вложат более 17 млрд рублей

Сегодня на расширенном заседании Правительства края обсудили итоги завершающегося отопительного сезона и определили задачи на предстоящий период. Заседание провел вице-губернатор Сергей Щетнёв.
С основным докладом выступил заместитель Председателя Правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Было отмечено, что в целом сезон был пройден без сбоев. На проведение ремонтных работ и обеспечение топливом в прошлом году было направлено свыше 26,5 млрд. рублей.
Подготовка к новому отопительному сезону уже началась. Энергетические компании предусмотрели средства не только на необходимые ремонтные работы, но и на развитие действующих мощностей. Общий объем инвестиций составит 17,6 млрд. рублей.
Так, в этом году завершится реконструкция подстанций 35/6 кВ «Городская» и 110/6 кВ «Береговая» с кабельными линиями в Комсомольске-на-Амуре. К концу года начнутся строительно — монтажные работы на объектах энергетической инфраструктуры ТОСЭР «Николаевск».
Филиал «МЭС Востока» планирует до конца текущего года поставить под напряжение вторую цепь ВЛ 220 кВ «Комсомольская – Ванино», а также завершить строительство подстанции «Восток» для энергоснабжения площадки «Ракитное» ТОСЭР «Хабаровск».
Кроме того, инвестиционной программой АО «ДГК» в этом году предусмотрен перевод на использование природного газа котлоагрегата № 8 Хабаровской ТЭЦ-1.
Вице-губернатор края подчеркнул важность реализации намеченных планов.
«У нас затраты на ремонтные работы и капитальное строительство заложены в тариф, по которому платит, в том числе и население. Необходимо жестко контролировать, что бы все свои обязательства энергокомпании выполняли», — отметил Сергей Щетнёв.
Эта запись была опубликована 26.04.2018в 20:16. В рубриках: Общество.
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