Прививку от клещевого энцефалита получили свыше 110 тысяч жителей Хабаровского края

В Хабаровском крае завершается вакцинация против клещевого вирусного энцефалита. Прививку получили уже более 110 тысяч жителей региона, из них 47 503 ребенка. В целом план по региону выполнен на 98 процентов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве здравоохранения края, всего этой весной планируется привить 112,4 тысяч человек, что на 10 процентов больше, чем в прошлом году. Право на бесплатную вакцину имеют дети в возрасте 1 года и старше, студенты, а также лица, относящиеся к профессиональным группам риска – работники леспромхозов, геологоразведочных предприятий, строители автомобильных и железных дорог, охотники. Пройти вакцинацию можно до 1 мая в поликлиниках по месту жительства, в медкабинетах детских образовательных учреждений, средних и высших учебных заведений, по месту работы при наличии договора между руководителями предприятия и поликлиники.

По оперативным данным, за прошедшую неделю с 16 по 22 апреля в Хабаровском крае было зарегистрировано 163 случая присасывания клещей, из них 63 у детей. Наибольшее количество пострадавших от укуса клещей отмечено в Хабаровске, Нанайском, Вяземском, Хабаровском и Амурском районах. Серопрофилактику получили 70 человек, в том числе 55 детей. Всего с начала года в медучреждения по поводу укуса клещей обратились более 200 жителей Хабаровского края.

В настоящее время в регионе проводится противоклещевая обработка мест массового отдыха населения, парков и скверов, детских загородных летних лагерей и образовательных учреждений, баз отдыха, а также кладбища. Обязательной акарецидной обработкой в этом году планируется охватить более 1600 гектаров территории края.

Вместе с тем, специалисты здравоохранения напоминают жителям региона о необходимости соблюдения мер безопасности. При посещении лесопарковых зон рекомендуется одевать соответствующую одежду, использовать отпугивающие средства — репелленты, периодически осматривать себя. В случае обнаружения клеща не пытаться снять его самостоятельно, а обратиться за помощью в ближайшее медучреждение.