Новые автобусы, работающие на газомоторном топливе, пополнят парк муниципального предприятия. Деньги на приобретение машин – 71 миллион рублей – будут выделены из городского бюджета. Как сообщили в городском управлении транспорта, в настоящее время идет подготовка аукционной документации. Планируется закупить 12 новых автобусов отечественного производства. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Это будут машины среднего размера, их длина составит чуть более 10 метров. «Опыт показывает, что большие 12-метровые автобусы на ряде маршрутов ходят полупустые, поэтому принято решение разнообразить парк городского автотранспорта средними, 10-метровыми автобусами. Небольшие габариты позволят им легче маневрировать на дороге», — отметил начальник управления транспорта Сергей Суковатый. Автобусы будут оснащены автоинформаторами, электронными табло, системой климат-контроля. Вместимость новых машин – около 80 пассажиров.

Для маломобильных групп населения будут предусмотрены кнопки вызова водителя, отдельные места в салоне. Ожидается, что автобусы прибудут в дальневосточную столицу в конце сентября. В Хабаровске на газомоторном топливе работают 43 автобуса (в их числе – 8 муниципальных машин, остальные приобретены коммерческими перевозчиками на собственные средства). Для их заправки возводится газонаполнительная компрессорная станция. Стратегически важный для города объект будет размещен на улице Карла Маркса, 207/1: прямо через дорогу от главных ворот Центрального кладбища.