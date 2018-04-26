Срок действия временных ограничений движения для большегрузных машины продлен на 10 дней. Ранее он был определен с 26 марта по 4 мая. Однако из-за переувлажнения почвы ограничения будут действовать до 14 мая. Это позволит в период неблагоприятных погодных условий сберечь дороги от разрушения. Водители, имеющие нагрузку на ось своей машины свыше 3,5 тонны, должны оформить необходимое разрешение на проезд большегрузного транспорта по дорогам Хабаровска. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Специального разрешения не требуется водителям для перевозки пассажиров, которые следуют по международным маршрутам, машинам министерства обороны. Водители автофургонов, которые перевозят лекарственные препараты, семенной фонд, удобрения, животных, почтовые грузы также освобождены от разрешений. Документ не требуется транспортным средствам, которые доставляют материалы, необходимые для предотвращения ЧС, пожаров, ликвидации стихийных бедствий. Контроль за движением фур и другой тяжелой техники возложен на передвижные пункты весового контроля. Они работают в каждом районе Хабаровска.