В Хабаровском крае продолжается посевная кампания

Аграрии региона продолжают посевную кампанию. Они приступили к посеву пшеницы, овса и ячменя. Основные работы развернулись в Бикинском, Вяземском и Хабаровском районах. На сегодняшний день уже более 4 тысяч гектаров засеяно ранними зерновыми культурами. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Посевная кампания идет хорошими темпами. Плановые показатели этого года уже выполнены на 42 процента. Лучшие результаты показывают предприятия Хабаровского района, засеявшие зерновыми на сегодняшний день более трех тысяч гектаров. Общая посевная площадь региона в 2018 году составит около 85 тысяч гектаров», — отметил консультант отдела развития отраслей растениеводства, химизации и защиты растений управления сельскохозяйственного производства Сергей Фирстов.

Он добавил, что всего кормовыми культурами будет занято более 20 тысяч гектаров, зерновыми и зерно-бобовыми – более 10 тысяч гектаров, картофель и овощи – еще около 20 тысяч гектаров. Более 34 тысяч гектаров планируется засеять соей. По каждой группе зерновых культур предполагается увеличение посевных площадей на 24 процента. Кроме того, озимыми на зеленый корм засеяно 279 гектаров.

По завершению посевной ранних зерновых и при благоприятных погодных условиях с 10 мая начнется сев кукурузы на зерно и зеленый корм, посадки картофеля и ранних овощных культур. Напомним, в прошлом году урожаи кукурузы на силос превысили предыдущие показатели почти в три раза.