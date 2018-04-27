Национальный лесной форум пройдет в Хабаровске

Проблемы лесной отрасли Дальневосточного региона обсудят в рамках одного из пяти окружных этапов «Национального лесного форума», который состоится 25 июня в Хабаровске. Первый этап форума прошел в Ижевске 23-25 марта, в котором приняли участие более 320 человек из 27 субъектов. Завершится национальный форум итоговым мероприятием в Москве, на котором будут представлены примеры лучших практик лесопользования в регионах России для совершенствования законодательства на федеральном уровне.

Организаторы национального форума ставят главной целью мероприятия — повышение эффективности многоцелевого использования российских лесов. На форуме организовано несколько рабочих площадок: лесной комплекс России, эффективность государственного управления лесами, охрана и защита лесов и другие. Участники мероприятия выносят на обсуждение вопросы законодательного регулирования лесных отношений, мер по противодействию незаконному использованию лесов. Лучшие практики регионального развития отдельных направлений лесопользования будут представлены на завершающем этапе форума в Москве.

— Проблемы сохранения лесов, их многоцелевого использования, развития лесной промышленности для России не теряют актуальности уже много лет. Одно из ключевых направлений национального форума — проработка эффективных инструментов регулирования в данной отрасли на федеральном уровне, которые будут применимы с учетом региональной специфики. Для этого на площадках форума на разных этапах идет конструктивное обсуждение существующих проблем, фиксирование лучших практик их решения. Дальний Восток один из регионов, в котором отмечаются проблемы в лесной отрасли. Надеюсь, что проведение в Хабаровске одного из этапов национального форума послужит привлечению внимания ко многим проблемам этого направления и их решению, в том числе через совершенствование законодательства на федеральном уровне, — отметил Борис Гладких, депутат Государственной думы РФ от Хабаровского края.

Ранее в Хабаровске состоялось совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса на Дальнем Востоке под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ – Полномочного Представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В ходе совещания было отмечено, что несмотря на развитие лесопромышленного комплекса Дальнего Востока, ситуация в отрасли остается непростой. Доля лесного комплекса в экономике Дальнего Востока находится на уровне 1,5%. Это крайне низкий показатель, учитывая колоссальные объемы запасов леса, которые сосредоточены в регионе. В числе проблем отрасли в регионе также озвучили низкий уровень освоения расчетной лесосеки, и коррупцию в данной области.

Поднятые вопросы в ходе данного совещания будут обсуждаться и в рамках «Национального лесного комплекса» в июне.

«Национальный лесной форум» организуется под эгидой Государственной думы РФ, при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ.