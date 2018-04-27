Лабораторную экспертизу проходят дороги Хабаровска. С помощью измерительного комплекса на базе автомобиля «ГАЗель Next» специалисты в режиме реального времени с помощью фото- и видеофиксации получают информацию о состоянии автомобильных трасс, о том, какой участок дороги требует срочного ремонта. «Мы сейчас движемся по улице Некрасова, по параметрам ровности комплекс показывает, что этот участок находится в ненормативном состоянии. Также передвижная лаборатория может измерять площадь разрушения дорожного полотна, длину трещин, после всего маршрута она выдает дефектную ведомость», — рассказывает специалист отделения диагностики автомобильных дорог Дальневосточного филиала ФАУ «РосДорНИИ» Станислав Ионкин. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Однако не только автоматизированный комплекс следит за состоянием городских дорог, улицы Хабаровска – под постоянным контролем водителей. Участники автомобильного движения хорошо знают, в каком месте нужно объехать яму или ухаб, чтобы не повредить подвеску машины. Водители пишут жалобы в общественный совет, который работает при министерстве промышленности и транспорта правительства Хабаровского края. «К нам постоянно поступают обращения на выбоины и ямы на дорогах, в прошлом году было несколько жалоб на рабочих, которые укладывали асфальт в дождь»,- заявляет член общественного совета Александр Максименко.

Все обращения от граждан, а также дефектные ведомости передвижной лаборатории попадают в городское управление дорог и внешнего благоустройства. На основании этих документов специалисты принимают решения о проведении ремонта – ямочного или капитального. В этом году по приоритетному федеральному проекту в городе будет восстановлено рекордное количество дорог.

«Мы совместно с «РосДорНИИ» провели в прошлом году диагностику хабаровских трасс, в управлении ГИБДД получили информацию о том, на каких улицах чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия, и только после этого составили планы ремонтных дорог», — рассказал начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олег Гроо. Уже проведены все конкурсные мероприятия, выбрано пять подрядных организаций. Работы по программе «Безопасные и качественные дороги» уже начаты на Чернореченском шоссе, улице Школьной.

После проведения майских праздников ремонтные бригады двинутся в центр города. Всего в рамках реализации федерального проекта в городе будет восстановлено более девяноста километров дорог, расходы составят свыше полутора миллиардов рублей. Причем несколько объектов будут переходящими на следующий год. В этот список попали улицы Краснореченская, Тихоокеанская на участке от улицы Шелеста до Трехгорной, а также Выборгская. Все строительные работы будут вестись под контролем специалистов «РосДорНИИ», в прошлом году у этого ведомства претензий к участкам дорог, где проводился ремонт, не было.