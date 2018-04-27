Олег Гроо: «Мы возмущены ущербом, нанесенным военной техникой хабаровским дорогам». Начальник городского управления дорог и внешнего благоустройства констатирует: репетиции парада, посвященного 73-й годовщине Великой Победы, крайне негативно сказались на состоянии хабаровских дорог. Причиной всему – острые траки гусениц бронетехники, оставляющие глубокие «зарубки» на асфальте, особенно в тех местах, где дорожное покрытие свежеуложенное. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Мне неизвестно и непонятно, почему военные, прогоняя тяжелые боевые машины по городским улицам, не используют «танковую обувь» — ведь есть же специальные защитные пластиковые и резиновые накладки. Недавно мы капитально отремонтировали улицу Ленина, однако армейские командиры не приняли никаких мер, чтобы сохранить в целости «дорожную одежду»: теперь пожинаем горькие плоды – часть проезжей части нам разрушили», — посетовал Олег Гроо.

Но пасовать хабаровские дорожники не собираются и намерены добиваться компенсации за нанесенный трассам урон: «Мы обязательно обсчитаем все убытки, расходы на ремонт дорог и взыщем их с виновных. Нельзя так поступать – одни делают, а другие разрушают, пусть даже и ради благих целей», — сообщил он и высказал надежду на то, что военные отнесутся к ситуации с пониманием, усовестятся и на время предстоящих репетиций все-таки «обуют» танки в «спецлапти».