Речная навигация на Амуре открыта. Торжественная церемония по этому случаю состоялась на территории ЗАО «Хабаровская ремонтно-эксплуатационная база флота». В ней приняли участие представители администрации Хабаровска, краевого правительства, федерального учреждения «Амурводпуть», ветераны, студенты техникума водного транспорта. Старт 164-й навигации на реке Амур прошел в торжественной обстановке. Во время церемонии за многолетний добросовестный труд благодарностями администрации города были награждены пятеро речников. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.
Дипломы и премии вручил работникам отрасли начальник городского управления транспорта Сергей Суковатый. Он поздравил собравшихся с началом сезона и пожелал им «устойчивого грузопотока и вежливых пассажиров». В первый рейс теплоходы выйдут завтра, 28 апреля. Четыре речных трамвайчика возьмут курс на левый берег Амура по трем маршрутам. В этом году тариф на пассажирские перевозки остался на уровне прошлого года. Расписание судов составлено с учетом пожеланий дачников. В связи с этим перенесен и выходной день для речников на маршруте «Речной вокзал — Дубки» с четверга на среду. Основной наплыв пассажиров – до трех тысяч человек – ожидается в выходные дни.
Эта запись была опубликована 27.04.2018в 21:16. В рубриках: Общество.
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