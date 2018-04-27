Речная навигация на Амуре открыта. Торжественная церемония по этому случаю состоялась на территории ЗАО «Хабаровская ремонтно-эксплуатационная база флота». В ней приняли участие представители администрации Хабаровска, краевого правительства, федерального учреждения «Амурводпуть», ветераны, студенты техникума водного транспорта. Старт 164-й навигации на реке Амур прошел в торжественной обстановке. Во время церемонии за многолетний добросовестный труд благодарностями администрации города были награждены пятеро речников. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Дипломы и премии вручил работникам отрасли начальник городского управления транспорта Сергей Суковатый. Он поздравил собравшихся с началом сезона и пожелал им «устойчивого грузопотока и вежливых пассажиров». В первый рейс теплоходы выйдут завтра, 28 апреля. Четыре речных трамвайчика возьмут курс на левый берег Амура по трем маршрутам. В этом году тариф на пассажирские перевозки остался на уровне прошлого года. Расписание судов составлено с учетом пожеланий дачников. В связи с этим перенесен и выходной день для речников на маршруте «Речной вокзал — Дубки» с четверга на среду. Основной наплыв пассажиров – до трех тысяч человек – ожидается в выходные дни.