Дети будут в безопасности – защиту для окон разработал хабаровский предприниматель. По статистике только в прошлом году в краевом центре из оконных проемов выпало 17 детей. Разработка «Быстросъемного силового каркаса для москитной сетки» уже прошла испытания и получила сертификат соответствия. «Сверху открывается ригель, и все решетку в случае пожара можно демонтировать за две секунды», — рассказывает предприниматель Виталий Синчук. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Он больше года ломал голову над тем, как для своего любопытного малыша сделать окно безопасным. «Летом мы открываем окно настежь, установленная москитная сетка ненадежная – чуть надавил, вываливается, а целый день под кондиционером ребенку нельзя находиться. Сначала хотели купить устройство, которое бы удерживало сетку, но ничего подходящего не нашли, вот и стали придумывать сами»,- объясняет Виталий Синчук. Быстросъемный каркас, в него вставляется москитная сетка, может выдержать не только ребенка, но и взрослого человека.

Деньги на изобретение и тестирование разработки в виде гранта в 75 тысяч рублей выделил краевой центр занятости населения. Теперь дело осталось за малым, запустить каркас в серийное производство. Поддержку в этом деле может оказать администрация города. «В Хабаровске действует программа развития малого и среднего предпринимательства, она рассчитана до 2020 года. В этом году на ее реализацию в бюджете предусмотрено 10 миллионов рублей.

Одним из направлений является выделение начинающим предпринимателям субсидий», — заявил начальник отдела управления экономического развития администрации Хабаровска Станислав Шишмаков. В прошлом году финансовую поддержку администрации города по сто тысяч рублей на открытие своего дела получили 50 начинающих бизнесменов. Еще три тысячи воспользовались информационными и консалтинговыми услугами.