Россия и Монголия активизируют работу по созданию транспортного хаба на Дальнем Востоке

Вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе двухдневного рабочего визита в Монголию встретился с Президентом страны Халтмаагийном Баттулгой. В работе также принял участие Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Одной из тем встречи стало развитие транспортно-логистических связей. Монголия, соединенная железной дорогой с Транссибирской магистралью, заинтересована в создании терминала-хаба в одном из дальневосточных портов для дальнейшего экспорта своих товаров в страны АТР, в первую очередь угля и цемента.

Юрий Трутнев и Халтмаагийн Баттулга договорились о создании совместной рабочей группы, которая займется изучением данного вопроса. С российской стороны в нее войдут представители Минвостокразвития России, Минтранса России и РЖД.

Халтмаагийн Баттулга назначил руководителей монгольской части группы. Ее возглавит заместитель министра иностранных дел. Также в состав группы войдут представители Минтранса и других ведомств, перед которыми поставлена задача на месте проанализировать транспортный потенциал Дальнего Востока. Для этого представители Монголии в первой половине мая по железной дороге отправятся на Дальний Восток. По итогам доклада рабочей группы будет принято решение о назначении полпреда Монголии в ДФО.

В ходе визита гости также смогли познакомиться с культурой и традиционными видами спорта Монголии.

Напомним, что Хабаровский край и Монголию связывают, в первую очередь, гуманитарные отношения. Военные оркестры из этой страны уже несколько раз принимали участие в Международном военно-музыкальном фестивале «Амурские волны» в Хабаровске. Монгольские боксеры традиционно приезжают на ежегодные международные соревнования по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова в Хабаровске.