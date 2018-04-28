В Первомай жителей региона ждет большая праздничная программа

Насыщенная программа мероприятий подготовлена для жителей краевой столицы в праздник Весны и Труда. После первомайского митинга и шествия в городе пройдут концерты, молодежные акции, спортивные соревнования. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Наибольшее количество развлечений запланировано на краевой набережной и в парковой зоне стадиона им. В.И. Ленина. Здесь с 12.00 начнут работу сразу несколько тематических площадок. Гости праздника смогут увидеть выставку автомобилей Хабаровского клуба «Авторетро», посетить ярмарки-продажи handmade-товаров, продегустировать блюда национальных кухонь, принять участие в различных мастер-классах, сфотографироваться в фотозонах. Для юных гостей будут работать игровые площадки, творческие лаборатории и зоны аквагрима. Возле памятника Маршалу Советского Союза А.М. Василевскому будет организована площадка для ветеранов. Для них выступит духовой оркестр под управлением Т.Г. Юричина.

Отдельные площадки ждут любителей спорта и активного образа жизни. Все желающие смогут попробовать свои силы в выполнении норм физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», потренироваться на воркаут-площадке, посмотреть показательные выступления спортсменов и соревнования по футболу, большому теннису, волейболу и баскетболу.

На площади «Город воинской Славы» можно будет разукрасить карту Хабаровского края и написать письмо дружбы в любую точку мира, приняв участие во флэшмобе «Регион 27. Молодежный совет» и марафоне «Письмо дружбы». Там же учащиеся кадетских классов цветными мелками нарисуют карту Российской Федерации, на которой отметят города воинской славы и передадут эстафету в другие города России.

Свою праздничную программу 1 мая для хабаровчан подготовили и городские парки. В 14.00 летний сезон откроют в парке «Северный», а в парках им. Ю.А. Гагарина, в парке «Динамо» и детском парке им. Гайдара пройдут народные гуляния. В 15.00 на площади им. В.И. Ленина начнется праздничный концерт участников фестиваля «Студенческая весна». Также в этот день будут запущены все городские фонтаны. Завершатся праздничные мероприятия лазерным шоу на городских прудах.