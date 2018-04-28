В крае начались весенние работы по восстановлению лесов

В южных районах края приступили к весенним посадкам деревьев. В Бикинском лесничестве уже высадили около одного гектара молодого кедра. Всего до начала лета запланировано выполнить посадки леса на площади более 2000 гектаров.

«В весенне-летний период работы по восстановлению лесов будут проводиться в южных районов региона, основные объемы посадки леса пройдут осенью. Всего в этом году запланировано выполнить искусственное лесовосстановление на площади 5510 гектаров. Из них более четырех тысяч гектаров будет отведено под лиственницу, около тысячи – под кедр и до 300 гектаров – под ель. Кедровые леса восстанавливаются в южных и центральных районах края. Хвойно-широколиственные леса с участием кедра отличаются наибольшим разнообразием флоры и фауны. В этом году мы планируем начать сбор семенного материала для воспроизводства лесов лиственных пород, таких как липа и дуб», — рассказала начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Луиза Ярош. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Кроме того, в крае ведутся работы в теплицах и питомниках. Так в поселке Некрасовка КСАУ «Хабспецхоз» семенами лиственницы засеяна одна теплица площадью 0,06 га, из которой в сентябре выйдет около 200 тысяч штук сеянцев с закрытой корневой системой. Всего в этом году будет засеяно около 12 тыс. га. Уже осенью этого года посадочный материал, выращенный в теплицах, будут использовать в лесовосстановительных работах. Предприятие «Хабспецхоз» обеспечивает большей частью посадочного материала лесничества края. Ежегодно специалисты выращивают до 7 млн саженцев.

Между тем, 19 мая во Всемирный день посадки леса, в Хабаровском крае запланировано высадить около 39 тысяч сеянцев и саженцев хвойных и лиственных в 28 населенных пунктах края. Сейчас полным ходом идет подготовка площади в 16 гектаров под посадку деревьев. Кроме посадки лесных насаждений, планируется произвести очистку от захламленности лесного фонда и уборку мусора на площади около 23 гектаров.