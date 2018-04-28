Начались первые поставки топлива в рамках «северного завоза»

В Правительстве региона обсудили организацию завоза продукции в северные районы, маршруты доставки топлива, график и стоимость перевозки необходимых ресурсов. Заседание краевого штаба провел заместитель Председателя Правительства региона по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В этом году во время навигации доставят 19,4 тысяч тонн угля и более 23 тысяч тонн нефтепродуктов в Николаевский, Ульчский, Охотский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Нанайский и им. Полины Осипенко районы.

По информации министерства жилищно-коммунального хозяйства края, основные поставки в районы начнутся в июне. Однако в некоторые районы уже стали доставлять топливо раньше установленного графика.

«На сегодняшний день в пунктах перевалки накоплено 4,5 тысяч тонн угля. В район им. Полины Осипенко автомобильным транспортом доставлено 886 тонн угля и 362 т дизельного топлива в села района им. Полины Осипенко. Ульчский район получил 316 тонн дизельного топлива, Николаевский – 203 тонны», — сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства края Станислав Кондаков.

Он также отметил, что для доставки топлива из пунктов перевалки до районов ООО «Межрайтопливо» в срок до 15 мая планирует подготовить графики подачи судов под погрузку угля и нефтепродуктов, которые будут представлены в краевой штаб на утверждение.

Заместитель Председателя правительства по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук призвал глав районов уделить особое внимание подготовке к «северному завозу», и учесть все проблемные моменты, своевременно произвести ремонт основного оборудования, объектов сетевого хозяйства.

На заседании штаба также обсудили вопрос доставки продуктов питания в северные территории края. По информации комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности, в период навигации планируется отправить более 5,3 тысяч тонн провианта. В основном – это мука, крупы, макаронные изделия, мясо, консервы мясные, молочные, рыбные, сливочное и растительное масло, яйца, сахар соль, свежие овощи и фрукты. В Аяно-Майский район доставят 600 тонн, в Охотский – более 4,4 тысяч тонн, в Тугуро-Чумиканский – 389,3 тонны.

Благодаря возмещению транспортных расходов в 2017 году розничные цены на субсидируемые товары в трех районах снизились в среднем на 22 процента. В этом году на софинансирование расходных обязательств по доставке товаров заложено 19,7 млн рублей из краевого бюджета и 1,3 млн рублей из бюджетов районов.