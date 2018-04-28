На Дальнем Востоке России открылась первая чаеразвесочная фабрика

Всего год потребовался резиденту свободного порта — ООО «Джей ТИ», чтобы создать во Владивостоке чаеразвесочную фабрику. Местом для расположения фабрики по выпуску весового и пакетированного индийского чая стал производственно-логистический комплекс «Янковский» — площадка самого первого резидента СПВ.

«В ходе реализации инвестиционной программы мы планируем увеличить производство чая в натуральном выражении и расширить его ассортимент, прежде всего за счет внедрения нового технологического оборудования, — рассказывает генеральный директор ООО «Джей ТИ» Танмай Чакрабарти. — С учетом географического местоположения и наличия устойчивых партнерских связей наша компания будет обеспечивать продукцией весь Дальний Восток, а также Западную и Восточную Сибирь. В настоящий момент есть спрос на поставки продукции в размере от 100 тысяч ящиков в квартал».

Автоматические машины итальянского и китайского происхождения, сырье и материалы для выпуска продукта первой необходимости, коим является чай, резидент уже приобрел. Оборудованы три цеха, лаборатория по контролю качества сырья и складские площади для хранения достаточного объема продукции. В дальнейшем производственную линию планируется оснастить еще несколькими высокоскоростными машинами итальянского происхождения. Общая сумма реализации проекта 176 млн рублей. Половина из планируемых 95 рабочих мест уже создана, сегодня здесь работают 46 человек.

Сырье для чаеразвесочного производства — чай черный и зеленый байховый нефасованный в ассортименте (крупнолистовой, листовой, мелкий, крупно гранулированный и гранулированный) высшего и первого сорта, поставляется во Владивосток морским транспортом из индийских Кочина и Калькутты, упаковка – из Новосибирска, фильтрованная бумага – из США, нити для чайных пакетиков – из Израиля. Все имеет сертификаты качества. Выпускается чай под зарегистрированными торговыми марками «Золотая Виктория», «Олд Инглэнд», «Голд Бонд», «Индус», «Король Джунглей», «Уссурийский Тигр» и «Синий Алмаз».

«Чайный портфель нашей фабрики охватывает все ценовые сегменты – от ультра-эконом до премиального», — добавляет представитель компании.

Резидент рассчитывает обеспечить качественным продуктом стратегического значения – чаем черным байховым — по конкурентоспособной цене не только российского потребителя. Отгрузки на экспорт уже производятся в Монголию и будут также производиться в Беларусь и Казахстан, что, кстати, отвечает задаче, поставленной Полпредом президента России на Дальнем Востоке Юрием Трутневым по увеличению товарооборота между ДФО и Монголией.

«За несколько лет на Дальнем Востоке России создана современная законодательная база, которая позволила сформировать в регионе новое конкурентное экономическое пространство, – подчеркивает Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. – За 4,5 года благодаря этим новым механизмам в регион привлечено уже 3,7 триллиона рублей прямых инвестиций, и сегодня Дальний Восток является лидером по росту инвестиций в экономику среди регионов России. По итогам 2017 года рост составил 17%, тогда как в среднем по стране этот показатель составил 4,4%. За всем этим стоит 1200 новых инвестиционных проектов, которые диверсифицируют экономику региона. Это инвестиции в промышленность, логистику, сельское хозяйство и туризм».

Напомним, сегодня на территории свободного порта Владивосток инвестиционную деятельность ведут 644 резидента, которые реализуют проекты на общую сумму 373,4 млрд рублей, рассчитанные на создание около 43 400 новых рабочих мест. Из них 52 проекта уже введены и успешно работают.