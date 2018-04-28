В Хабаровске открылся традиционный слет «ОЧумелых ручек». В легкоатлетическом манеже дальневосточной столицы начала трехдневную работу ежегодная выставка – ярмарка работ декоративно-прикладного искусства «Хабаровск – город мастеров». Все желающие могут посетить ее с 28 по 30 апреля. Стоит отметить то, что творческое мероприятие проводится в нашем городе уже в девятый раз и то, что оно уже давно шагнуло за пределы краевого центра: 350 пар талантливых и очень умелых рук принадлежат мастерам-участникам со всего Дальнего Востока. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Здесь встретились представители городов и сел Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, Забайкалья и даже далекой Украины (мастера художественного литья из бронзы прибыли из Одессы). Кроме того, в выставке принимают участие два «спеца» по выделке рыбьей кожи и творческий коллектив из приграничного китайского Фуюаня. Авторы работ привезли фигурки из корней деревьев, картины из кожи рыбы, украшения, амулеты, а творческий коллектив – музыкальные номера на китайских народных инструментах эрху и сона. Для мечтающих попробовать себя на поприще «handmade» на выставке будут работать более 70 мастер-классов по различным видам прикладного творчества: бисероплетению, флористике, художественной резьбе по дереву, лепке, квиллингу, валянию, керамике, вышивке, оригами, батику, вязанию крючком.

Традиционно будут представлены работы национально-культурных центров Хабаровска и Хабаровского края. В программе выставки-ярмарки концерты с участием творческих коллективов города, а также Ассамблеи народов Хабаровского края. Торжественный старт мероприятию дал исполняющий обязанности мэра краевого центра Сергей Кравчук. «Уже почти добрый десяток лет народные таланты собираются в нашем гостеприимном городе, чтобы удивить и порадовать всех своей фантазией и мастерством, обменяться опытом, напитаться новыми идеями. Уверен, что эта выставка, ставшая доброй традицией, запросто преодолеет и 20-, и 30-летний рубежи своей деятельности», — отметил он в приветственном слове.