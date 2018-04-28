Николай Харитонов: нужно поддержать инициативу масштабного строительства и реконструкции аэропортов на Дальнем Востоке

Транспортная доступность Дальнего Востока – один из ключевых факторов развития макрорегиона. Все предложения, которые направлены на развитие инфраструктуры, нужно поддерживать. Такое мнение выразил председатель комитета Государственной Думы российской Федерации по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, комментируя информацию о подготовке Минтрансом России новой программы по строительству и реконструкции 61 регионального аэропорта на Дальнем Востоке стоимостью более 100 млрд рублей.

«Вопрос обеспечения транспортной доступности неоднократно являлся предметом детального и заинтересованного обсуждения в комитете. Полноценное развитие Дальнего Востока, занимающего более трети страны, невозможно без преодоления существующих инфраструктурных ограничений. Для ряда дальневосточных территорий единственным видом связи является авиасообщение. При этом из 470 аэропортов и посадочных площадок, которые существовали в 1991 году, осталась, по сути дела, одна шестая часть. В результате около 70% территории не обладает достаточной авиационной доступностью», — отметил парламентарий.

Он напомнил о большом резонансе в связи с недоведением 64 млрд рублей федерального бюджета на строительство или реконструкцию 40 аэропортов на Дальнем Востоке. «В этой связи инициатива масштабного строительства и реконструкции аэропортов на Дальнем Востоке заслуживает поддержки, — подчеркнул Николай Харитонов.

Напомним, строительство и реконструкция аэропортов финансируется в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2021 годы)». Общий объем финансирования подпрограммы «Гражданская авиация» (в нее кроме аэропортов включается закупка новых самолетов) составляет 1,5 трлн руб., из которых 300 млрд руб. — средства федерального бюджета. На реконструкцию и строительство региональных аэропортов Дальневосточного федерального округа в рамках этой подпрограммы предусмотрено 37,5 млрд руб. (аэропорты Игнатьево в Благовещенске, в Певеке, Николаевске-на-Амуре и др.). По данным РБК, Минтранс предлагает в 3,7 раза увеличить финансирование строительства и реконструкции 61 регионального аэропорта на Дальнем Востоке.