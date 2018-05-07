Жители Хабаровска лакомятся шашлыками, а клещи – горожанами. Только за минувшую неделю в дальневосточной столице жертвами кровососов стали 190 человек. Об этом рассказала начальник отдела городского управления здравоохранения Галина Аристова. «В майские праздники хабаровчане традиционно выезжают на дачи и загородные пикники. Там они часто становятся жертвами опасных насекомых. За прошедшую неделю по факту присасывания клещей за медицинской помощью обратились 190 горожан. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Всего же с начала весны таких случаев в городе отмечено 350: были укушены 265 взрослых и 85 детей. В целях профилактики заболевания вирусным энцефалитом 148 человек получили уколы иммуноглобулина», — сообщила она. На сегодняшний день не только пригород, но и территория самого Хабаровска небезопасна: клещи вполне могут атаковать людей в полисе, ведь акарицидная обработка городских пространств еще не завершена полностью и продлится до конца мая.

В общей сложности инсектицидами будет опрыскано около шестисот гектаров хабаровских площадей, противоклещевыми химикатами обработают 148 объектов (все бульвары, парки и скверы, участки, прилегающие к медицинским и всем образовательным учреждениям, летние детские оздоровительные центры). Пока же дезинсекторы успели опрыскать ядохимикатами Железнодорожный, Краснофлотский и Кировский районы краевого центра, а также участки близ всех учреждений отрасли образования. «Убедительно призываю хабаровчан и гостей города не терять бдительности: после прогулок тщательно осматривать себя и домашних питомцев на наличие клещей.

В случае присасывания насекомых не удалять их самостоятельно, а обращаться за медицинской помощью», — сказала Аристова. Несмотря на акарицидную обработку, хабаровчане и сами заботятся о безопасности своего здоровья и здоровья своих детей: ежегодно в городе прививки от вирусного клещевого энцефалита делают около 40 тысяч человек. Эта превентивная мера (вкупе со своевременным обращением к врачам) дает положительный результат: в прошлом году в Хабаровске не было зарегистрировано ни одного случая заболевания энцефалитом.