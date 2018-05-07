Торговый комплекс «Макси Молл» успешно прошел повторную проверку прокуратуры

Сегодня в торговом комплексе «Макси Молл» была проведена повторная проверка, в результате которой комиссия зафиксировала устранение выявленных нарушений.
В состав проверяющей комиссии вошли сотрудники прокуратуры, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району г. Хабаровска, а так же сотрудниками ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Хабаровскому краю.
Прокуратурой Центрального района и управляющей компанией ТК «Макси Молл», ООО «ВМК Капитал», подготовлены и направлены в суд ходатайства об отмене обеспечительных мер.
Также, ООО «ВМК Капитал» дополнительно обратилось к председателю Центрального районного суда с просьбой о содействии в скорейшем рассмотрении направленных ходатайств.
Как только судом будет вынесено определение об отмене обеспечительных мер, ТК «Макси молл» снова откроет свои двери для жителей и гостей города.
Эта запись была опубликована 07.05.2018в 23:19. В рубриках: Бизнес.
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