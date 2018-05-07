9 мая в Хабаровске отпразднуют 73-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Вечером для гостей и жителей краевой столицы традиционно состоится праздничный салют. В этом году он вновь пройдет на набережной Амура напротив стадиона им. Ленина. Именно там будут установлены восемь орудий и шесть салютных установок, из которых произведут залпы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«По многочисленным просьбам жителей города мы решили перенести салют с площадки ледовой арены «Ерофей» на набережную, где он проходил в предыдущие годы. В честь Великой Победы из орудий Д-30, установленных в прогулочной зоне стадиона, будут произведены 30 залпов. Салют начнется ровно в 22.00 по местному времени», — уточнил заместитель Председателя Правительства края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Анатолий Размахнин.

Напомним, что кроме салюта в этот торжественный день запланирована целая серия праздничных мероприятий. В 10 часов утра в городе начнется парад войск Хабаровского гарнизона. Затем по улицам краевой столицы пройдут участники шествия «Бессмертный полк». Они проследуют от площади им. Ленина до площади Славы. Там состоится церемония возложения цветов к Вечному огню. В 11.50 над городом пролетят самолеты патриотической акции «Эскадрилья Героев». На борт каждого из них нанесены портреты военных летчиков. Среди них герои СССР Дмитрий Калараш, Алексей Маресьев и другие.

Днем на набережной в районе стадиона им. Ленина пройдет выставка военной техники. Всех желающих будут угощать солдатской кашей. Для гуляющих подготовят концертную программу.

Вечером для удобства горожан в Хабаровске пустят дополнительные рейсы автобусов и трамваев. В 23.30 они развезут хабаровчан после салюта.