Класс русско-китайской дружбы открылся в школе города-побратима Санья. Обучать русскому языку китайских детей будут хабаровские педагоги. Торжественная церемония состоялась 9 мая в школе №1 города Санья. В ней с китайской стороны приняли участие представители народного правительства, управления образования приморского города-побратима, руководители учебного заведения, российскую сторону представляли атташе генконсульства РФ в Гуанчжоу, а также работники администрации Хабаровска. «Это первый международный образовательный проект, который мы реализуем совместно с китайской стороной, но не последний. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В настоящее время идет работа по созданию русской школы в еще одном городе-побратиме Хабаровска – Харбине. Я считаю, что развитие международного образования – это важный аспект взаимодействия между странами, о котором говорят их лидеры – Владимир Путин и Си Цзиньпинь», — отметил заместитель мэра Хабаровска по международным и внешнеэкономическим связям Александр Александров. Работа над проектом по созданию класса, в котором китайские школьники будут изучать основы русского языка, началась в 2017 году после подписания меморандума между мэрами двух городов: Санья и Хабаровск. Предполагается, что работать в нем будут два учителя из России. Скорее всего, это выпускники хабаровского педагогического института ТОГУ. Штудировать грамматику и синтаксис ученики будут уже с первого сентября.