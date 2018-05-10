В двухмесячнике по санитарной очистке Хабаровска приняли участие более 60 тысяч человек. Сотрудники управляющих компаний и служб благоустройства продолжают работу по приведению города в опрятное состояние: нужно отремонтировать цоколи жилых домов, подвалы, контейнерные, детские и спортивные площадки. Как рассказал Александр Прокопенко, директор подрядной организации, работающей в поселке имени Горького, времени на «перекуры» нет: уложиться необходимо до 31 мая – таков срок окончания двухмесячника. «Зачищаем от старой краски, штукатурим и подновляем цоколи – сегодня у нас в работе десять таких участков, чиним и красим мусорные контейнеры и площадки, на которых они установлены, приводим в порядок дворовые игровые и спортсооружения. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Так как отопительный сезон завершился, приступили к плановой замене розливов отопления, горячей и холодной воды. Где это необходимо, меняем и электрооборудование», — описал он поле деятельности своей организации. Наведение лоска на облик Хабаровска идет во всех районах краевого центра.

Как рассказал заместитель начальника городского управления ЖКХ Виталий Федоров, дело с проведением санитарной очистки движется строго по графику, а по некоторых показателям – даже с опережением оного: «С момента старта двухмесячника уже отремонтировано более 50% от запланированного количества цоколей и более 70% — контейнерных площадок, в 67 дворах проведен ремонт детских и спортплощадок. Продолжается вывоз мусора с городских улиц: сбором и доставкой мешков на МПС «Северная» занимаются службы благоустройства и комитеты по управлению районами города: к месту утилизации уже доставлено около 900 кубометров упакованного мусора и порядка 3,5 тысячи «кубов» уличного смета», — сказал он.

Также, по его словам, на сегодняшний день в городе отремонтировано около 95 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, заливкой трещин пройдено около 59 тысяч погонных метров хабаровских трасс. Ликвидировано 103 несанкционированные мусорные свалки. Высажено более двух сотен деревьев. «Масштаб проделанных работ весьма значителен, но чтобы Хабаровск стал по-настоящему чистым, нужно сделать еще больше. Поэтому мы приглашаем всех хабаровчан на второй весенний субботник, который состоится 19 мая», — отметил Виталий Федоров.