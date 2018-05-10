Молодым мамам края помогут повысить профессиональную квалификацию

В Хабаровском крае женщины, находящие в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста, могут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование. По информации комитета по труду и занятости региона, только в первом квартале 2018 года к обучению приступили 34 женщины, 11 из них уже его завершили. Планируется, что в этом году дополнительные курсы смогут пройти более 70 молодых мам. В краевом бюджете на эти цели предусмотрено более 860 тысяч рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Профессиональное обучение по направлению центров занятости населения проводится с учетом потребности регионального рынка труда в соответствии с перечнем наиболее востребованных профессий. В их числе: менеджер по персоналу, специалист по закупкам, бухгалтер, повар, парикмахер, оператор ЭВМ с изучением различных прикладных программ и др.

В основном, курсы проходят на базе образовательных учреждений: Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания, Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко и др. Для женщин, проживающих в отдаленных районах, организовано дистанционное обучение с применением электронных технологий.

«Профессиональное обучение – это уникальная возможность для мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, бесплатно приобрести необходимые профессиональные компетенции, а работодателям получить готового работника с нужными знаниями. Чтобы получить направление достаточно обратится в центр занятости населения по месту жительства, написать заявление и предоставить необходимые документы», — рассказали в комитете по труду и занятости населения Правительства края.

Профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет в крае организовано в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» и реализуется в крае с 2012 года. За последние пять лет восстановили свою квалификацию, либо приобрели новые компетенции 359 женщин. На эти цели из средств краевого бюджета было выделено более 3,3 млн рублей.