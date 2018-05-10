Молодым мамам края помогут повысить профессиональную квалификацию

В Хабаровском крае женщины, находящие в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста, могут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование. По информации комитета по труду и занятости региона, только в первом квартале 2018 года к обучению приступили 34 женщины, 11 из них уже его завершили. Планируется, что в этом году дополнительные курсы смогут пройти более 70 молодых мам. В краевом бюджете на эти цели предусмотрено более 860 тысяч рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Профессиональное обучение по направлению центров занятости населения проводится с учетом потребности регионального рынка труда в соответствии с перечнем наиболее востребованных профессий. В их числе: менеджер по персоналу, специалист по закупкам, бухгалтер, повар, парикмахер, оператор ЭВМ с изучением различных прикладных программ и др.
В основном, курсы проходят на базе образовательных учреждений: Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания, Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко и др. Для женщин, проживающих в отдаленных районах, организовано дистанционное обучение с применением электронных технологий.
«Профессиональное обучение – это уникальная возможность для мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, бесплатно приобрести необходимые профессиональные компетенции, а работодателям получить готового работника с нужными знаниями. Чтобы получить направление достаточно обратится в центр занятости населения по месту жительства, написать заявление и предоставить необходимые документы», — рассказали в комитете по труду и занятости населения Правительства края.
Профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет в крае организовано в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» и реализуется в крае с 2012 года. За последние пять лет восстановили свою квалификацию, либо приобрели новые компетенции 359 женщин. На эти цели из средств краевого бюджета было выделено более 3,3 млн рублей.
Эта запись была опубликована 10.05.2018в 21:27. В рубриках: Общество.
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