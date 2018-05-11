В Хабаровске изменится схема движения транспорта. Перемены в распределении транспортных потоков грядут в июне. Они затронут две улицы и один переулок. О нововведениях сообщил начальник городского управления дорог Олег Гроо. Он отметил, что новая схема разработана дорожниками совместно с ГИБДД и хабаровским «Центром безопасности дорожного движения» в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», а также по многочисленным обращениям хабаровчан – как водителей, так и пешеходов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Главная цель преобразований – снять напряженность в движении транспортных потоков и избавить автомобилистов от простаивания в пробках на нескольких сложных участках улично-дорожной сети. Как рассказал Олег Гроо, в первую очередь предстоит решить проблему с движением по улице Лейтенанта Орлова и выездом с нее на Волочаевскую. «В связи с тем, что обе эти улицы чрезвычайно востребованы, особенно в вечернее время, для их разгрузки принято решение сделать движение по переулку Трубному на участке от Волочаевской до улицы Олега Кошевого односторонним. Транспортный поток будет направляться от улицы Волочаевской в сторону Пионерской», — пояснил он.

Также, по словам Гроо, глобальные изменения произойдут в Первом микрорайоне. Дабы ликвидировать постоянную пробку на перекрестке с улицей 65-летия Победы, по улице Калараша запустят двухстороннее движение: две ее полосы будут работать на выезд, а одна – на въезд. «Улицу Юности на участке от Королева до Краснореченской тоже сделаем двухсторонней. Этими мерами мы облегчим движение транспорта как в направлении центра города, так и в сторону Южного микрорайона», — сообщил Олег Гроо. Нововведения вступят в силу через 20 дней после опубликования данного сообщения в средствах массовой информации. К указанному сроку на вышеозначенных участках будут установлены соответствующие дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.