«Ночь музеев» пройдет в городах и поселках региона

Учреждения культуры Хабаровского края присоединятся к Международной акции «Ночь музеев». 18 и 19 мая мероприятия пройдут в краевых и муниципальных музеях Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Николаевска-на-Амуре, Советской Гавани и Бикина, Чегдомына и Солнечного. Тема этого года — «Шедевры из запасников».

В краевой столице Дальневосточный художественный музей и Хабаровский краевой музей им. Гродекова мероприятия проведут 19 мая. Для посетителей Дальневосточного художественного музея с 20.00 до 24.00 подготовлены мастер-классы, музыкальные и танцевальные номера, экскурсии в лунном свете по западноевропейскому искусству и выставке подлинников старинного оружия. Каждый сможет принять участие в коллективном создании концептуального произведения искусства «Техноутопия» из отработавших свой срок гаджетов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Музей им. Гродекова, помимо основной площадки на ул. Шевченко, 11, для проведения мероприятий задействует Археологическом музей и центр «Амурский утес». Акция пройдет под лозунгом «Ты с нами? Ты в игре!». Здесь посетителям предложат сыграть в советские настольные игры. Также будут представлены первые приставки, а 16-битные Sega будут доступны для желающих сразиться в Mortal Combat. На киноплощадке пройдет показ короткометражных фильмов-участников Международного конкурса «Best of shnit 2017».

В «Музее изобразительных искусств» города Юности 19 мая вечером будет работать семь залов. Для посетителей будут организованы мастер-классы по росписи пряничных динозавров, линогравюре, резьбе по дереву и другие. Также запланированы выставки, знакомство в темноте и дискотека под живую музыку. «Городской краеведческий музей» г. Комсомольска-на-Амуре откроет двери для посетителей в 19.00 19 мая. Здесь акция пройдет под лозунгом «О спорт, ты — мир!». Спортивный дресс-код приветствуется. В 18.00 от здания музея отправится экскурсионный автобус по историческим местам города.

В Бикине темой «Ночи музеев» станет краеведение. Мероприятие пройдет при участии коллектива народного театра «Отражение» и казачьего хора «Казачья станица». Запланирован мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы и показ диафильмов сказок коренных народов Дальнего Востока.

Жителям Чегдомына предложат познакомиться с культурой Японии. В культурно-этнографическом центре поселка Солнечный помимо выставок будут работать мастер-классы и фотозона. В Николаевске-на-Амуре в рамках акции состоится персональная выставка Суховой Натальи «Волшебный калейдоскоп», дефиле военной формы 1850-1920 гг. Пройдет показ фильмов об истории освоения Дальнего Востока. Также «Ночь музеев» состоится в Амурске и Советской Гавани.

В 2018 году акция пройдет в России уже в 12 раз. Традиционно в ночь с 19 на 20 мая музеи и картинные галереи страны пригласят посетителей на специальные программы: выставки и концерты, квесты и творческие занятия. Впервые «Ночь музеев» была проведена в Берлине в 1997 году. Основная цель акции — показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, привлечь в музеи молодежь.