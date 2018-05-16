Для борьбы с лесными пожарами в Хабаровский край прибыли два подвижных оперативных штаба

Автопарк дальневосточной охраны лесов пополнился специальной техникой, которая позволит эффективнее распределять силы при ликвидации природных возгораний. Два подвижных оперативных штаба на базе КАМАЗ 43118-46 и ГАЗ-33081 прибыли из Московской области. Новые автомобили уже направлены в Комсомольск-на-Амуре и поселок Березовый Солнечного района. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Подвижные оперативные штабы оснащены современной компьютерной техникой, средствами спутниковой и радиосвязи. Это позволяет в местах тушения лесных пожаров обеспечить оперативное взаимодействие авиационных и наземных противопожарных служб, а также поддерживать устойчивую связь с региональной диспетчерской службой лесного хозяйства Управления лесами Правительства края.

«В регионе уже работают два аналогичных автомобиля. Поставка дополнительных единиц техники позволит эффективнее управлять силами и средствами при ликвидации возгораний, а также вести мониторинг перемещения личного состава и спецтехники в зоне пожаров», — отметил начальник управления лесами Правительства Хабаровского края Сергей Андриенко.

Новая спецтехника поступила в рамках федерального проекта «Реформирование лесоуправления и мер по борьбе с лесными пожарами в России». Он реализуется в соответствии с соглашением о займе между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития, вступившим в силу 5 декабря 2013 года.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории Хабаровского края зарегистрировано 256 природных пожаров на общей площади 160617 гектаров.