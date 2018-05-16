Туристические кластеры Хабаровского края вошли в проект федеральной целевой программы

Два туристско-рекреационных кластера «Амур – Хабаровск» и «Комсомольский» прошли конкурсный отбор для включения в проект федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019 – 2025 годы». Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Согласно концепции на Дальнем Востоке планируется создание трех перспективных туристских укрупненных инвестиционных проектов. Основной специализацией кластера «Амур» станет развитие круизного туризма по реке Амур в пределах трех субъектов Российской Федерации (Хабаровский край, Амурская область, Еврейская автономная область, «Приморье» (Приморский край) – деловой, спортивный и природный туризм, «Камчатка – Сахалин» (Камчатский край и Сахалинская область) – развитие морских круизов.

«В регионе сформирована современная береговая инфраструктура для приема круизных и яхтенных судов. Проведена реконструкция набережной в Хабаровске, построена яхтенная лагуна на 70 судов с речным вокзалом и пунктом пропуска для круизных и прогулочных судов на «Заимке». Ведутся работы на набережной в Комсомольске-на-Амуре. В стадии проработки сейчас находится создание Центра туристской маршрутизации северных районов края в Николаевске-на-Амуре», — отметил заместитель министра – начальник управления по туризму министерства культуры края Виталий Селюков.

Он также подчеркнул, что немаловажным является привлечение инвестора из Перми ООО «Экспресс-Тур» на строительство серии современных круизных судов класса «река-море» на Амурском судостроительном заводе в Комсомольск-на-Амуре.

Общий объем финансирования проекта составляет 4,6 млрд рублей, из которых более 1,1 млрд рублей будут направлены из федерального бюджета. Также предполагается привлечение внебюджетных источников финансирования – более 3,2 млрд рублей. Запланировано создание 310 дополнительных рабочих мест.

В рамках проекта федеральной целевой программы на 2019-2025 годы в развитии туризма на территории края отдельное внимание Правительством края уделяется ТРК «Комсомольский», в который вошли пять субкластеров: «Авиационный», «Силинский», «Центральный», «Холдоми» и «Ключевая сопка». В них по плану будет построено 17 крупных объектов, что позволит реализовать около 35 отдельных проектов. Строительные работы ведутся с 2016 года. Оценочная стоимость вложений составляет 4,8 млрд рублей

Отметим, что концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019-2025 годы» разработана Федеральным агентством по туризму в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина по итогам заседания президиума госсовета в августе 2015 года.