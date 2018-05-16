Рост промышленного производства отмечен в Хабаровске. Об этом, подводя итоги социально-экономического развития города за первые четыре месяца 2018 года, заявил начальник профильного управления Александр Анисимов. «В Хабаровске выправилась ситуация в промышленном производстве. Объем отгруженных товаров с начала года составил 30 миллиардов рублей, с ростом на 4 процента к аналогичному периоду 2017 года. Положительная динамика отмечена в обрабатывающих производствах – 104,5 %. Улучшается ситуация в нефтепереработке»,- отметил Александр Анисимов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Существенное отставание в производстве металлических изделий, а также в металлургии. Это связано с неблагоприятной экономической обстановкой в ООО «Аркаим МК», а также снижением заказов в ООО «Ремстрой НТВ». Наращивает обороты транспортная отрасль. Всеми видами городского пассажирского транспорта перевезено более 25 миллионов пассажиров.

При этом свыше 10 миллионов человек приходится на муниципальных перевозчиков. Неплохие результаты показывает потребительский рынок. В кафе, столовых и ресторанах хабаровчане за первые четыре месяца 2018 года оставили 4,2 миллиарда рублей. Оборот розничной торговли в городе достиг отметки в 68,5 миллиарда рублей. Положительная динамика наметилась и в инвестиционном направлении. В экономику дальневосточной столицы за четыре месяца направлено 16,2 миллиарда рублей – больше, чем за первые месяцы прошлого года. В аутсайдерах пока строительная отрасль. В январе-апреле 2018 года введено в эксплуатацию 47,2 тысячи квадратных метров жилья, это 90% от показателей прошлого года. Рекордно низкие показатели у Хабаровска по уровню безработицы — 0,3%. По статистике на 8081 вакансию в центре занятости официально зарегистрировано 1041 безработный (7 вакансий на одного безработного).