Лучшие боксеры Европы, Азии, Африки и Океании встретились в Хабаровске

10 юбилейный Международный турнир по боксу имени Константина Короткова, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартовал в Хабаровске. В краевую столицу прибыли спортсмены из около 30 стран Европы, Азии, Африки и Океании. На торжественной церемонии открытия в универсальном спортивном комплексе стадиона имени Ленина участников приветствовал заместитель Председателя Правительства Хабаровского края – министр культуры Александр Федосов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Хабаровск прочно закрепил за собой статус спортивной столицы Дальнего Востока и по праву достоин принимать у себя соревнования такого высокого уровня. Мы благодарны Федерации бокса России и Дальневосточной федерации бокса за уникальную возможность молодым спортсменам и всем жителям Хабаровского края окунуться в спортивную жизнь и увидеть олимпийских чемпионов, чемпионов мира, призеров международных соревнований».

В первый день турнира прошли 23 поединка. Сборная команда России понесла одну потерю — Доржо Раднаев проиграл свой бой в весовой категории до 49 кг. В следующий круг вышли Артур Ложников (52 кг), Овик Оганнисян (56 кг) и Магомедмурад Арсланбеков (91 кг).

Две победы на старте турнира одержали боксеры сборной Дальневосточного федерального округа. Дмитрий Гриньков (49 кг) и Виктор Панченко (69 кг). Денис Халдеев (56 кг) потерпел поражение.

Сегодня на турнире состоятся 15 женских и 28 мужских боев. Многие представители мужской и женской сборных России, а также сборной ДФО выйдут на ринг в своих весовых категориях. Начало соревнований с 12.00.

Вход на трибуны во все дни турнира свободный. Прямую трансляцию всех боев можно увидеть на официальном сайте турнира. Финалы и церемония закрытия соревнований состоятся 20 мая.

Напомним, Международный турнир по боксу имени Константина Короткова имеет категорию «А», национальные федерации выставляют на турнир лучших боксеров, стремясь набрать необходимые баллы для итоговой квалификации на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Бои проходят в 10 мужских весовых категориях и 5 женских. Мужская и женская сборные команды России представлены во всех весовых категориях.