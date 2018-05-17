На строительство сельских дорог выделят более 30 млн рублей

28 мая в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края стартует прием документов на получение субсидии по строительству дорог в сельской местности в 2018 году. Заявки принимаются до 13 июня в рамках краевой госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По данным ведомства, в этом году на сельские дороги предусмотрено 33,4 млн рублей. Это на 67 процентов выше, чем в прошлом году. При этом, 13,5 млн рублей — средства федеральной казны.

«Программа субсидирования действует с 2016 года. За этот период была построена дорога в селе Матвеевка протяженностью 1,7 км, а также реконструированы дороги в поселке Горин и в селе Тополево. В этом году мы планируем распределить средства между двумя проектами», — сообщил заместитель министра Андрей Романченко.

Подробную информацию о предоставлении краевой субсидии можно получить в отделе развития сельских территорий по телефону: 8 (4212) 32-77-78.