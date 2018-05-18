Губернатор Амурской области Александр Козлов стал министром по развитию Дальнего Востока

Александр Александрович Козлов (род. 2 января 1981, Южно-Сахалинск, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель. Губернатор Амурской области с 20 сентября 2015 года.

В 2003 году Александр Козлов окончил Московскую академию предпринимательства при Правительстве Москвы по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист». По состоянию на апрель 2014 года обучается в Дальневосточном Федеральном университете по специальности «Горный инженер».

В 2000 году устроился юрисконсультом в компанию «Дальвостуголь». В 2004 году вместо неё образовался «Амур-уголь», там Козлов возглавил один из филиалов «Росугля» в городе Гуково , через год стал директором филиала ОАО «Русский уголь» в Благовещенске. Во время работы в структурах «Русского угля» его называли членом команды губернатора Приамурья Николая Колесова .

С 2009 по 2010 год — занимал пост гендиректора ООО «Амурский уголь» в Райчихинске.

2 февраля 2011 года назначен на должность первого заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области. В августе этого же года Козлов возглавил это ведомство .

23 декабря 2011 года был назначен на должность министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, став самым молодым министром в Приамурье. Занимал пост до 14 февраля 2014 года.

14 февраля 2014 года Александр Козлов назначен первым заместителем главы Администрации Благовещенска Павла Березовского.

В апреле 2014 стал победителем предварительного внутрипартийного голосования по кандидатуре в мэры областного центра.

14 сентября 2014 года одержал победу на выборах мэра Благовещенска, получив по официальным данным 17 828 голосов горожан (38,68 % от общего числа, пришедших на избирательные участки). 19 сентября того же года официально вступил в должность мэра города (этот пост был вновь учреждён после упразднения в 2010 году).

После отставки Александра Хорошавина с поста губернатора Сахалинской области и назначения на этот пост амурского губернатора Олега Кожемяко, Александр Козлов Указом Президента РФ №167 от 25 марта был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области.

19 июня 2015 года стал кандидатом от «Единой России» на предстоящих выборах губернатора. Набрал 50,64 % голосов избирателей и стал не только новым, но и самым молодым губернатором в истории избирательной системы области. Инаугурация прошла в Амурском областном театре драмы 20 сентября.

Член ВПП «Единая Россия». Входит в Президиум Амурского регионального отделения партии.