27 тысяч саженцев кедра высадили в пригороде Хабаровска

Хабаровский край присоединился к Всероссийскому дню посадки леса. Масштабная акция стартовала в регионе 19 мая. Возле с. Воронежское-3 Хабаровского района участники высадили 27 тысяч трехлетних сеянцев корейского кедра. До конца мая посадки леса пройдут в северных территориях: в Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском и Охотском районах.

По данным управления лесами Правительства Хабаровского края, всего в этом году планируется высадить около 39 тысяч саженцев хвойных и лиственных пород деревьев. Мероприятия организованы в 28 населенных пунктах региона. В пригороде Хабаровска лесовосстановительные работы прошли на девяти гектарах. Всего под посадку деревьев подготовлена площадь более чем 16 гектаров. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Свой вклад восстановление лесного фонда вносят представители различных организаций и органов власти края, сотрудники МЧС, крупных предприятий, экологических организаций и образовательных учреждений, а также студенты и волонтеры.

«Целью экологической акции, организованной по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства, является поддержание идеи возрождения лесов, воспитание экологической грамотности и культуры поведения в лесах. Хабаровский край ежегодно участвует в акции, начиная с 2011 года. За это время высажено свыше 250 тысяч саженцев хвойных и лиственных пород деревьев», — сообщил начальник управления лесами Правительства Хабаровского края Сергей Андриенко.

Кроме посадки лесных насаждений, в рамках акции приводится очистка от захламленности лесного фонда и уборка мусора на площади около 23 гектаров. Так же, запланировано проведение тематических уроков, лекций на противопожарную тематику в школах, средних и высших учебных заведениях.