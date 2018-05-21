Представители края стали лучшими бойцами чемпионата и первенства Европы по киокусинкай

Спортсмены Хабаровского края завоевали награды первенства и чемпионата Европы по киокусинкай. Соревнования проходили в болгарском городе Варна с 19 по 20 мая, сообщили в министерстве физической культуры и спорта края.

Кирилл Псарёв выиграл состязания в кумите среди мужчин весовой категории до 70 кг и был признан организаторами лучшим бойцом чемпионата. Среди женщин бронзовую медаль завоевала Ксения Засорина, а в дисциплине ката третье место заняла Анастасия Коваленко. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Лучшим бойцом первенства Европы стал хабаровчанин Михаил Денисов, ставший победителем в кумите среди юношей 14-15 лет в весовой категории 60 кг. Также золотые медали в этой дисциплине завоевали Дарья Романенко и Виктория Ким. Обладателем серебряной награды стал Никита Кочергин, а Юрий Никитин и Ольга Овчинникова стали бронзовыми призёрами соревнований.

Всего российская сборная выиграла 93 медали первенства и 17 наград чемпионата Европы.