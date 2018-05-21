Александр Козлов: Дальний Восток – земля, где начинается Россия

Вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев представил нового Министра Александра Козлова коллективу Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

«Прежде всего хочу поблагодарить за работу Александра Сергеевича Галушку. Он работал на посту Министра РФ по развитию Дальнего Востока почти 5 лет. Довольно многое сделано за этот период. Дальневосточный федеральный округ стал безусловным лидером в привлечении инвестиций. Сегодня 26 процентов прямых иностранных инвестиций, приходящих на территорию России, приходится на Дальний Восток. Мы опережаем среднероссийский уровень по индексам в сфере объемов строительства, промышленности и в других направлениях», – сказал Юрий Трутнев. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Как отметил вице-премьер, «решение о том, кто будет работать Министром РФ принимает Председатель Правительства России и Президент Российской Федерации». «Они это решение приняли. Сегодня мы отметили заслуги бывшего Министра. Это не только мое желание, это поручение руководства страны – поблагодарить уходящего Министра Галушку Александра Сергеевича. Я его с удовольствием выполнил. В тоже самое время в Правительстве России происходит ротация. Сегодня пришел новый министр – Александр Александрович Козлов. Мне кажется очень важно, что Александр Александрович – дальневосточник. Мы, я и Александр Сергеевич Галушка, старались работать искренне. Но все равно мы слышим упрек в том, что мы не с Дальнего Востока. Александр Александрович как раз с Дальнего Востока. Это тоже важно для доверия», – подчеркнул Юрий Трутнев.

В свою очередь Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов отметил, что назначение связано с доверием со стороны руководства страны и самих дальневосточников.

«Опыт руководителя градообразующего предприятия, депутата, мэра областного центра и губернатора позволит своевременно участвовать в обсуждении тех решений, которые потом будут влиять на новые законодательные акты. Проходя каждую ступеньку этой работы, ты понимаешь процессы и как ими управлять. Без этого знания ты не сможешь достигнуть той задачи, которые перед тобой ставит руководство страны и наше население, которое живёт на Дальнем Востоке», – сообщил Александр Козлов.

По мнению Юрия Трутнева, то, что Министр родился на Дальнем Востоке и долгое время там работал, играет существенное значение для его работы на новом месте. «Я довольно давно работаю в Правительстве РФ и принимаю решения по изменению в законодательстве. Обязательно думаю, как это отразится на предприятиях, что произойдёт с экономикой, как отразится на области, на городе. У Александра Александровича есть опыт, и я надеюсь, что он будет поступать точно также», – считает он.

«Дальневосточники – это люди, для которых важны поступки, конкретные дела. У нас тут горы, тайга, реки и моря. Это край для сильных людей. И это не дальняя территория, куда лететь семь и более часов, а земля, где начинается Россия! Будем работать!», – отметил Александр Козлов.

Комментируя вопрос о возможном обновлении состава Министерства, он подчеркнул, что «если потребуется обновление, то в команду будут приниматься сотрудники не только из Амурской области, но со всей территории Дальнего Востока». «Сегодня эти вопросы будут обсуждаться. Подчеркну, что опыт людей, уже работающих в Министерстве, будет использоваться для достижения поставленных задач», – пояснил Министр.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении министром по развитию Дальнего Востока Александра Козлова 18 мая. До этого ведомство с сентября 2013 года возглавлял Александр Галушка.

Александр Козлов родился 2 января 1981 года в Южно-Сахалинске. В 2003 году окончил Московскую академию предпринимательства по специальности «Юриспруденция». С 2000 по 2010 год занимал руководящие посты в компании ООО «Амурский уголь» в городе Райчихинске Амурской области. 14 сентября 2014 года победил на выборах мэра Благовещенска. 25 марта 2015 года указом президента России назначен временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области, а 20 сентября того же года победил на выборах главы региона.